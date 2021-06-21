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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعلق على الهجمات الحوثية ضد الأراضي السعودية

مسيرة حوثية مفخخة
مسيرة حوثية مفخخة

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه السعودية، في اعتداء آثم يعكس إصرار جماعة الحوثي على استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين.

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"التحالف" يسقط طائرة مفخخة أطلقتها الحوثي باتجاه السعودية

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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق مدنية في السعودية بطائرات مُفخخة

وأشادت الخارجية البحرينية وفق ما نقلته وكالة الانباء بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

وجددت موقف مملكة البحرين المتضامن دائما مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أمس الأحد، اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لطائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن باتجاه خميس مشيط.

وقال بيان التحالف بقيادة السعودية إن "مليشيات الحوثي مستمرة في عمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف:"نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

إلى ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن اعتراض 659 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي خلال 6 أعوام تجاه السعودية.

وقال التحالف إنه اعترض أول أمس 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

المملكة العربية السعودية التحالف العربي لدعم الشرعية وزارة الخارجية ميليشيات الحوثي مملكة البحرين

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