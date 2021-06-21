رئيس المناعة بعين شمس يكشف مخاطر سلالة كورونا الجديدة "دلتا"

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة "الدلتا" على زيادة الإصابات.

وقال عقبة، إن هناك أعراض جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا "الدلتا" مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية.

وأضاف عقبة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "وارد تكون السلالة الجديدة دخلت مصر، ولكن لم يتم الإعلان عن وجود أي حالات جديدة من السلالة الجديدة بشكل رسمي حتى الآن".

ولفت إلى أن الفطر الأسود يصيب الأشخاص الذين لديهم ضعف في المناعة، ونسب الوفاة تعتمد على مدى تغلغل الفطر في العين أو أنسجة الوجه أو الجيوب الأنفية إلى جانب حالة المريض من الناحية المناعية.

ويقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر أول إبريل، كما أن الذروة للموجة الثالثة كانت يوم 15 مايو وهي كانت أعلى نسبة في أعداد إصابات فيروس كورونا والبيان اليومي، منوهًا الى أن الموجة الثالثة كانت أقل من الموجتين الأولى والثانية وهي على عكس ما حققته من انتشار واسع في باقي دول العالم.

وأشار "بدران"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المنحنى الخاص بإصابات كورونا في الانخفاض المستمر، منوهًا على أن الاستمرار على تطبيق الإجراءات الاحترازية سيعطينا فرصة من انتهاء فيروس كورونا في مصر، كما أن تطعيم الفئات المختلفة يمنع الإصابات ويمنع دخول المستشفيات ويقلل من الوفيات.

وأضاف أن عدوى الشخص المتطعم بكورونا "تافة" ولن تؤثر على المخالطين به، مشددًا على انه خلال شهرين سنصل لصفر حالة كورونا، وأن الأرقام التي سجلتها مصر في أعداد الإصابات قليلة جدًا بالنسبة للعالم.