مفاجأة.. هاتف شاومى Mi MIX 4 سيصدر بكاميرا سيلفي تحت الشاشة.. مواصفات

كشفت تسريبات أن هاتف Mi MIX 4 القادم من شركة شاومى الصينية، سيصدر بتقنية كاميرا سيلفى تحت الشاشة، حيث سيكون بذلك أول هاتف من هواتف شاومى من فئة MIX يصدر بهذه التقنية.

وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Mi MIX 4 من شاومي سيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة منها جودة الشاشة والكاميرا والمعالج والبطارية ذات السعة الكبيرة، كما أنه من المتوقع أن يصدر في خلال الربع الثالث وعلى أغلب التقديرات سيصدر في شهر سبتمبر القادم.



ويعتبر هاتف شاومي Mi Mix 4 هو أول هاتف يمكن توجيه شاشته للتحرك عن طريق الضغط على الشاشة أو عن طريق الصوت، أو باستخدام جزء من الشاشة على اللوحة الخلفية كما يمكن التقاط صورة شخصية بالكاميرا الرئيسية.

شاشة هاتف شاومي Mi Mix 4

ويحتوى هاتف شاومي Mi MIX 4 على شاشة مرنة من نوع OLED ، بدقة 1080 بيكسل، وبجودة Full-HD+ مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتغطي الشاشة المرنة اللوحة الأمامية بالكامل، كما تغطي اللوحة السفلية وتمتد على معظم جسم الهاتف من الخلف، حيث من الممكن تحريك الشاشة الأمامية لأسفل بضعة سنتيمترات ثم يتم فتح الوحدة مع الكاميرا الأمامية.



بطارية هاتف شاومي Mi Mix 4

ويحتوى شاومي Mi MIX 4 على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة خارقة تبلغ 120 واط، يشحن البطارية بالكامل في غضون دقائق معدودة .



سعر هاتف شاومي Mi MIX 4

وسيبلغ سعر هاتف شاومي Mi MIX 4 سعرا أعلى من هاتف Mi 11 Ultra الذى تم إطلاقه مؤخر بحوالى 915 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 400 . 14 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة.

معالج وأداء هاتف شاومي Mi MIX 4



وسيعمل هاتف Mi MIX 4 القابل للطي بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع نظام التشغيل أندرويد 11 .

