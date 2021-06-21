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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت نصف كوب من المانجو كل يوم

صدى البلد

فاكهة المانجو من الفواكه التى حمل العديد من الفوائد الصحية  فى  ليست لذيذة فقط ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من الفوائد الصحية إليك وفقا لموقع برايت سايد  برايت سايد بعض الأسباب المقنعة للتخلي عن الوجبات الخفيفة السكرية الأخرى واستبدالها بالمانجو.

1.  تجاعيد أقل.


أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا نصف كوب من المانجو 4 مرات في الأسبوع شهدوا انخفاضًا بنسبة 23٪ في التجاعيد العميقة بعد شهرين. هذا أيضًا بفضل الثمار الغنية بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة ، وكلاهما يمكن أن يؤخر تلف الخلايا ويساعد في الحفاظ على الجلد يبدو شابًا.

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2. خطر منخفض للإصابة بأنواع معينة من السرطان.
 


يحتوي المانجو على مادة البوليفينول التي لها خصائص مقاومة للسرطان. وفقًا للدراسات ، فإن هذه البوليفينول تحمي أجسامنا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بعدة أنواع من السرطان. 

 

3. ستبقى بصرك حادًا.
 


المانجو غنية أيضًا باللوتين والزياكسانثين. لا يقتصر الأمر على  هذه المساعدة إبقاء أعيننا صحية، ولكنها تساعد أيضا في منع أمراض العين المزمنة. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ ، والذي يمكن أن يساعد في علاج جفاف العين والعمى الليلي.

4. تتحسن عملية الهضم لديك.


المانجو غني أيضًا بالألياف الغذائية  ، وهي مفيدة لجهازنا الهضمي و تساعد في تكسير جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن الجسم من امتصاصها بسهولة. على هذا النحو ، يمكن أن يساعدنا أيضًا في تجنب الإمساك المزمن .

5. تنظيم مستويات السكر في الدم.

 

تناول المانجو يقلل من نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.فيحتوي المانجو على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالفواكه مثل البطيخ أو الموز .

6.تهدئة غثيان الصباح أثناء الحمل.


 المانجو  غني بفيتامين B6 الذي يساعد في تخفيف الغثيا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية الموجودة في المانجو في نمو الجنين . يمكن أن يساعد تضمين المانجو في نظامك الغذائي أيضًا في التغلب على فقر الدم المرتبط بالحمل.

 

المانجو حرارة الصيف عصائر طبيعية فوائد صحية مضادات الأكسدة

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