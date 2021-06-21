أستاذ اقتصاديات أوبئة يكشف تفاصيل الموجة الرابعة لـ كورونا وموعدها

تحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، عن توقعات الاقتصاد بعد بدء تراجع إصابات كورونا على مستوى العالم.

وقال عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن مصر من الدول القليلة حول العالم التي ارتفع الناتج المحلي لها خلال أزمة كورونا 2020، مقارنة بـ 2019.

وأشار إلى أن هناك موجه رابعة من فيروس كورونا سيتعرض لها العالم، ستبدأ في نهاية أغسطس 2021 وسوف تستمر كالعام الماضي، معقباً:"ربما تكون أكبر من السابقة".

وأكد أستاذ اقتصاديات الأوبئة على ضرورة الاستعداد للموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك عامل جديد يميز هذه الموجة وهو لقاح كورونا فضلاً عن تطبيق الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



ويقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا بدأت في مصر أول إبريل، كما أن الذروة للموجة الثالثة كانت يوم 15 مايو وهي كانت أعلى نسبة في أعداد إصابات فيروس كورونا والبيان اليومي، منوهًا الى أن الموجة الثالثة كانت أقل من الموجتين الأولى والثانية وهي على عكس ما حققته من انتشار واسع في باقي دول العالم.

وأشار "بدران"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المنحنى الخاص بإصابات كورونا في الانخفاض المستمر، منوهًا على أن الاستمرار على تطبيق الإجراءات الاحترازية سيعطينا فرصة من انتهاء فيروس كورونا في مصر، كما أن تطعيم الفئات المختلفة يمنع الإصابات ويمنع دخول المستشفيات ويقلل من الوفيات.

وأضاف أن عدوى الشخص المتطعم بكورونا "تافة" ولن تؤثر على المخالطين به، مشددًا على انه خلال شهرين سنصل لصفر حالة كورونا، وأن الأرقام التي سجلتها مصر في أعداد الإصابات قليلة جدًا بالنسبة للعالم.