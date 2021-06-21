من فئة الـ SUV.. بيستون T77 تستعد للانطلاق داخل السوق المصري.. صور

تقترب العلامة التجارية الخاصة بشركة بيستون الصينية، من دخول السوق المصري للسيارات عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، من بينهم النسخة T77 و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و تعد بيستون هي احد الاذرع للعملاقة الصينية FAW و التي قامت بدخول مجال تصنيع السيارات خلال فترة الخمسينيات.

مواصفات المحرك الخاص بالسيارة بيستون T77

تستمد السيارة بيستون T77 على محرك من 4 اسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 143 حصان، و 204 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، معتمدة على خاصية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات من طراز DCT، و اخر مانيوال سداسي السرعات.

القياسات الهيكلية للسيارة بيستون T77

جاءت السيارة بيستون T77 بنسبة طول بلغت 4.525 مم، و بعرض 1.845 مم، و 1.615 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.600 مم، و خزان وقود يتسع لـ 45 إلى 48 لتر.

المواصفات الداخلية و التجهيزات

تحتوي السيارة على حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم و التي تعتمد على شاشة عرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة عدادات LCD، و زر تفعيل و ايقاف المحرك مع الفائت عالية التجهيز، كما تحوي تلك الفئات على ستائر الحماية الجانبية و كاميرا خلفية، و مستشعرات مطر، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 18 إلى 19 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي متشابك الأضلاع.

وسائل الأمان داخل بيستون T77

تحتوي السيارة بيستون T77 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع برنامج دعم الفرامل BA، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، مع برنامج الثبات الالكتروني ESP، و مستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، و فرامل يد كهربائية، و مثبت سرعة، بالاضافة إلى برنامج التحكم في الجر، و صعود المرتفعات مع تجاوز المنحدرات، و مرايات جانبية كهربائية، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات TPMS.