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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب رئيس الوزراء الأرميني يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الإثنين، فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان، وفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد.

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الاتحاد الأوروبي: مستعدون للمساعدة في خفض التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

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ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعداد بروكسل للمساهمة في تخفيف التوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الأرمنية في أعقاب لقاء جمع في بروكسل، بين ميشيل القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن رئيس المجلس الأوروبي "رحب بموقف الجانب الأرمني الداعي إلى حل المشكلة القائمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية حلا سلميا دبلوماسيا وأعلن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة في هذه العملية".

وذكر البيان أن باشينيان أعلن عن ضرورة سحب وحدات الجيش الأذربيجاني من أراضي أرمينيا، و"أهمية الرد المناسب للمجتمع الدولي على تصرفات أذربيجان الاستفزازية وضرورة اتخاذ خطوات لإعادة الأسرى الأرمن".

وبعد ستة أشهر من وقف الأعمال القتالية بين الطرفين الأرمني والأذربيجاني في إقليم قره باغ، في نوفمبر الماضي، تصاعد التوتر على شريط من الحدود بين البلدين متاخم لمقاطعتي كيجاركونيك وسونيك من الطرف الأرمني، ومقاطعة كلبجر الأذربيجانية.

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت يريفان عن قيام مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين بالتوغل إلى عمق الأراضي الأرمنية بغرض "تصحيح الحدود" هناك. ونفت باكو انتهاك عسكرييها لحدود أرمينيا، مؤكدة أن الحديث يدور عن "مسألة فنية".

المجلس الأوروبي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أرمينيا وأذربيجان برلمان أرمينيا

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