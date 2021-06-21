مستشار وزيرة الصحة : نجحنا في إعفاء شركة فاكسيرا من كافة ديونها

شركة فاكسيرا

قال الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، إن مجمع مصانع " فاكسيرا " ، هو مكان ضخم ، حيث إن مساحته الإجمالية تتجاوز 260 ألف متر مربع ، بالإضافة إلى أنه يتضمن مصنع اللقاحات الحيوية ، والذي تتجاوز مساحته 3500 متر مربع .

وأشار " مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، إلى أن تم البدء في بناء هذا المجمع منذ عام 2008 ، وتوقفت في نفس العام ، حتى عام 2018 ، أي 10 أعوام ، مشيراً إلى أن منذ تولية الدكتورة هالة السعيد ، وزارة الصحة ، كان هناك توجيه وأولوية بإعادة الإعمال وتطوير كل مصانع الفاكسيرا .

وأوضح مستشار وزيرة الصحة ، أن كان هناك تخوف شديد ، حيث إن الشركة المنتجة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ، تنتج العديد من اللقاحات بخلاف فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن مجمع فاكسيرا الموجود في 6 أكتوبر ، يبلغ حوالي 6 أضعاف الشركة الموجودة في العجوزة ، مشيراً إلى النجاح في إعفاء شركة فاكسيرا من كافة ديونها .

وكشف " مجاهد " ، عن موعد إنتاج أول لقاح ، وهو خلال أيام قليلة ، وذلك بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية ، من خلال خطوط الانتاج بشركة فاكسيرا في مقر العجوزة ، مضيفاً أن خلال الاسبوعين سيتم الانتهاء من مصانع فاكسيرا ، مقر 6 أكتوبر ، وافتتاحه بعد اسبوعين .