أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

كان عام 2021 مليء بالمفاجآت الفلكية منذ بدايته، فمن خسوف القمر إلى كسوف جزئي للشمس مع ظهور أقمار عملاقة في السماء على مدى الشهور الماضية.

لكن هذا الشهر يصادف ظهور آخر قمر عملاق لهذا العام، إذ ينتظر العالم سطوع قمر “الفراولة” أو “قمر العسل” العملاق في سماء الليل خلال الأسبوع المقبل.

يحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض داخل مداره، والمعروفة باسم نقطة الحضيض، ويبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقًا من البدر النموذجي.

ومع ذلك، لم يتفق العلماء حتى الآن على كيفية تصنيف الظاهرة رسميًا، لذلك هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان قمر يونيو يعتبر قمرًا عملاقًا.

سبب تسمية قمر الفراولة بهذا الإسم

غالبًا ما يُطلق على القمر الكامل لشهر يونيو اسم قمر الفراولة، ويرجع المسمى لموسم الفراولة عند القبائل الأمريكية الأصلية، حيث يتم حصادها في أجزاء من أمريكا الشمالية خلال هذا الوقت من العام، وفقًا لتقويم المزارعين.

تعدد أسماء قمر يونيو



يمثل قمر الفراولة عادةً آخر قمر مكتمل في الربيع أو القمر الأول لفصل الصيف،ووفقا لتقويم المزارع يطلق على قمر يونيو أيضًا القمر المزهر، قمر الذرة الخضراء، قمر hoer، قمر الولادة، قمر العسل، قمر البيض وقمر الفقس.

وقد تكون عبارة "شهر العسل" ارتبطت بهذا البدر، بسبب تقاليد الزواج في يونيو وكلمة "Honeymoon" أو لأنه "أحلى" قمر في السنة.