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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا.. فنزويلا تفرض التعادل على الإكوادور 2-2

صدى البلد

تعادل منتخب فنزويلا مع نظيره الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا، بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة، على ملعب نيلتون سانتوس.

وافتتح المنتخب الإكوادوري التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه أيرتون بريسيادو، قبل أن تعادل فنزويلا النتيجة عن طريق  ايدسون كاستيو في الدقيقة 51.

ونجح جونزالو بلاتا في خطف هدف التقدم للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 71.

و باغت منتخب فنزويلا نظيره الإكوادوري، ونجح في خطف التعادل بهدف لاعبه رونالد هرنانديز.

التعادل كان الأول للمنتخب الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام كولومبيا بنتيجة 0-1.

ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام منتخب بيرو صاحب المركز الخامس، غير أن الأخير لعب مباراة وحيدة.

 

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كوبا أمريكا.. فنزويلا تفرض التعادل على الإكوادور 2-2

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