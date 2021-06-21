فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

يبحث عدد كبير من الأفراد عن فوائد حبة البركة مع العسل فهى من أشهر الوصفات الطبيعية فى الطب الشعبي التى تستخدم لعلاج أمراض عديدة والوقاية منها.



وفوائد حبة البركة مع العسل ترجع لأن كل منهما يحتوى على عناصر غذائية مميزة قادرة على تقوية المناعة وعلاج العديد من الأمراض وكلاهما من أقوي العلاجات الطبيعية فى العالم، وبالتالي فعند خلط المكونين سينتج لدينا مادة ذات قدرات خارقة فى علاج الأمراض وحماية خلايا الجسم .



ومن فوائد حبة البركة مع العسل المذهلة أنه يساعد فى تسريع التعافى من فيروس كورونا المستجد وفقا لإحدى الدراسات الحديثة.

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم فوائد حبة البركة مع العسل سواء للرجل أو المرأة الحامل .

فوائد حبة البركة مع العسل للمناعة



ومن فوائد حبة البركة مع العسل للمناعة أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ممما يعمل على تقوية المناعة، ويجمع عسل الحبة السوداء بين المركبات العلاجية للعسل وبذور حبة البركة، ويجعل هذا المزيج من عسل الحبة السوداء عاملًا طبيًا قويًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والتئام الجروح وبعض الالتهابات الرئيسية والأمراض المزمنة.

وترجع فوائد حبة البركة مع العسل للمناعة لاحتوائهما على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة فى تقوية المناعة واجهزته الداخلية مما يساعد فى حمايته من الأمراض، ومنها: الحديد والنحاس والزنك والفوسفور والثيامين والنياسين والبيريدوكسين وحمض الفوليك والكالسيوم.

ويساعد فى حماية الانسان من السرطان والسكري والحالات الإلتهابية والعقم والأمراض العصبية والعقلية كما يمنع الضرر التأكسدي للخلايا الناتجة عن الشيخوخة والتعرض البيئي والنظام الغذائي و ينقي الأوعية الدموية.

طريقة خلط العسل مع حبة البركة



طريقة خلط العسل مع حبة البركة بسيطة جدا حيث يتم خلطها بالماء لأنه ينشط الماء العناصر الغذائية الحية للعسل العضوي الخام ويزيد من تأثيره داخل الجسم، وعندما تؤخذ البذور السوداء في حالتها الطبيعية غير المصنعة ، يكون الجسم قادرًا على استخلاص جميع مركباتها النشطة بيولوجيًا بسهولة.



خذ ملعقة صغيرة من العسل العضوي النشط واخلطها في كوب من الماء الدافئ بحيث تكون 37 درجة مئوية كحد أقصى، ويمكن سحق ملعقة صغيرة من الحبة السوداء العضوية الخام لمسحوق، وأضفها إلى الخليط ثم اشربها على معدة فارغة قبل الإفطار بـ 30 دقيقة.



كما يمكن إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح العضوي الخام وملعقة صغيرة من مسحوق قشور السيليوم العضوي إلى الخليط إذا رغبت في ذلك.



انتظر بعد تناوله 30 دقيقة حتى تسمح للجسم بامتصاص خليط العسل والحبة السوداء بالكامل قبل أن يدخله أي شيء آخر، وإن تناول العسل العضوي الخام بالملعقة أو بأي وسيلة أخرى ليس له نفس فوائد تناول العسل الممزوج بالماء الدافئ.

فوائد العسل مع حبة البركة للرجل





وهناك عدد كبير من فوائد العسل مع حبة البركة للرجل وله فوائد كثيرة للخصوبة بشكل خاص وقد كشفت الدراسة أن البذور السوداء يمكن أن تعزز خصائص الحيوانات المنوية ، والسائل المنوي ، وخلايا ليديج ، والأعضاء التناسلية ، والهرمونات الجنسية، هذا ممكن بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ، Thymoquinone (TQ) ، والأحماض الدهنية غير المشبعة في N. Sativa. ما يساعد فى تحسين خصوبة الرجل.

وفي دراسة فرنسية اجريت بداية من عام 1989 واستمرت لعام 2005، وجد أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال ودرجة سلامتها تنخفض مع التقدم فى العمر وجمعت هذه الدراسة بيانات من 26000 رجل تم جمعها بين عامي، وكشفت أنه خلال فترة 17 عامًا، كان هناك انخفاض بمقدار الثلث في عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مماثل في كمية الحيوانات المنوية السليمة، كما توقعت انخفاضًا مستمراً محتملاً في السنوات القادمة.

ووفقًا للدراسة فإن السموم البيئية والنظام الغذائي والتدخين والإجهاد والسمنة والملابس الداخلية الضيقة والملابس الداخلية المصنوعة من البولي إيثيلين تسهم في انخفاض عدد الحيوانات المنوية وضعفها وتشوهها.

وولفقا للدراسات يمكن أن تساعد حبة البركة خاصة زيتها في عكس هذا الاتجاه المقلق بدون أي آثار جانبية.

زيت الحبة السوداء بالعسل

أما زيت الحبة السوداء بالعسل فقد وجدت دراسة حديثة أن إضافة زيت الحبة السوداء الذي يتم استخراجه على البارد إلى العسل يزيد من قدرة العسل المضادة للأكسدة.

توصلت الدراسة إلى أن تناول زيت الحبة السوداء مع العسل أظهر قدرة كبيرة على معادلة جذور DPPH الحرة أكثر بكثير من العسل بمفرده ما يساعد فى تأخير شيخوخة خلايا الجسم ومن بينها الأعضاء المضادة للأكسدة.



فوائد حبة البركة مع العسل والليمون





كما أن فوائد حبة البركة مع العسل والليمون عديدة للصحة الجسم يعمل هذا الخليط على رفع كفاءة المناعة والوقاية من بعض الأمراض، ويمكن إعداده بطريقتين مختلفتين.

الطريقة الأولى:



أضف عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافئ مع عدد قليل (3-4) بذور حبة البركة وأضف إليه ملعقة من العسل وتناولها بانتظام حيث يساعد على تقليل الدهون وإنقاص الوزن.



الطريقة الثانية:



ضع عصير الليمون على كوب ماء الفاتر واشربه مع ترك القليل منه حتى النهاية تناول القليل من بذور حبة البركة مع الماء المتبقي وتناول ملعقة من العسل في النهاية.

فوائد حبة البركة مع العسل للحمل



ترجع فوائد حبة البركة مع العسل للحمل لاحتواء كل من المكونين على عدد كبير من المغذيات المهمة لصحة المرأة ونمو الجنين بشكل سليم، كما أنهما فى في نفس الوقت يعملان على تحسين خصوبة الرجل مما يساعد على زيادة فرص الحمل الطبيعية.

زيت حبة البركة والحمل

يعود تاريخ استخدام زيت الحبة السوداء لزيادة الخصوبة إلى آلاف السنين، وتم ذكره في النصوص الفارسية القديمة وهو أيضًا جزء من علاجات التقليدية للنساء اللائي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة ووفقا لإحدى الدراسات العلمية يساعد زيت حبة البركة فى علاج متلازمة تكيس المبايض المنتشرة بين النساء.

تظهر الأبحاث الحديثة أن زيت حبة البركة يحتوي على ثيموكينون، وقلويدات، وفلافونويد، كما أنه

مضاد للالتهاب، ومضاد للأكسدة، ومضاد للميكروبات، ومضاد للسرطان، وتظهر الأبحاث التي أجريت على الحيوانات أنه يحسن وظيفة المبيض والإباضة في متلازمة تكيس المبايض.

تظهر الدراسات التي أجريت على النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث أنه يوازن بين مستويات هرمون الاستروجين، وجدت إحدى الدراسات أن 1600 ملج/ يوم من الحبة السوداء المطحونة وكانت المفاجأة أنه حسن مستويات الهرمون الأنثوي لدى النساء وحسن من نوعية الحياة.

أظهر زيت الحبة السوداء في الدراسات قدرته على الحماية من بعض السموم التي نواجهها كل يوم، فهو يحمى الجسم من أضرار وسمية المعادن الثقيلة وكذلك المواد المسببة لاضطرابات هرمون الاستروجين مثل BPA والتاموكسيفين مما ينعكس على الصحة العامة ويعمل على تحسين الخصوبة.

تنطبق فوائد حبة البركة على الذكور عند محاولة الحمل، وتشير الدراسات إلى أنها تحسن خصوبة الرجل من خلال موازنة مستويات الهرمونات وزيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها، وتشير الدراسات إلى أن زيت الحبة السوداء آمن لتناوله ، حتى أثناء الحمل ولكن يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة والطريقة الصحيحة التى تتلائم مع حالة المرأة الحامل والجنين.





المصادر :

naturments

indiatvnews

latinhoneyshop

fertilityeggspurt

nutraingredients

فوائد حبة البركة مع العسل

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