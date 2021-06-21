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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بسمة وهبة تروي قصتها من تعرضها للاختراق .. وخبير أمن المعلومات يعلق

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

روت الإعلامية بسمة وهبة ، تفاصيل تعرضها للاختراق، قائلة: " صفحتى كان ليها أدمن مسئول عنها ومكنتش أعرف عنها حاجة.. ومع الوقت حد قالي أن الفيديوهت بتاعتي بيجيلي عليها نسبة ومبلغ..مسترسله: الادمن طاع بياخد الفلوس ليه".
 

وعلق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات على الواقعة قائلا: في هذه الحالة يمكننا التوجه إلى مباحث الإنترنت من أجل عمل محضر فيما يخص الأمر، ومن ثم نقوم بالتواصل مع الفيس بوك من أجل توثيق الصفحة واستعادت السيطرة عليها مرة أخرى.

وأضاف يمكن أيضا أن يتم اختراق حسابتنا من خلال الكثير من الروابط  المنتشرة على الفيس بوك، منوها إلى أن هذه الروابط تستهدف جمع بيانات ومعلومات عنا بطريقة غير مباشرة.
 

وتابع: يمكن إختراق هواتفنا عن طريق سلك الشاحن، مسترسلا: سلك الشاحن يعمل على نقل كافة المعلومات المتواجده على هاتفك بدون أي أشعارات.

وفي سياق آخر قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إنه لا يوجد ما يسمى برقم يمكنه الاتصال بك وسرقة معلومات خاصة من الهاتف، أو لينك يتم إرساله وبعدها يخترق الهاتف وهي مجرد شائعات، ولكن لا بد من الحذر من كل ما يتم إرساله لك عن طريق الإنترنت سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهاتف أو بطاقات الائتمان.

وأضاف "السخاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مكالمات شركات الاتصالات لا يمكنها تهكير الهواتف، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث سوى منذ فترة طويلة وكانت ثغرة عالمية للتجسس على المكالمات المهمة.

وتابع: "في شهر مايو الماضي من العام الماضي 2020 تم الكشف عن ثغرة للتجسس على المعلومات عبر تطبيق "واتساب"، مشيرا إلى أنه عن طريق اتصالات الواتساب؛ يستطيع جمع المعلومات على أجهزة المحمول.


 

وليد حجاج مباحث الانترنت امن المعلومات اخبار التوك شو بسمة وهبة

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