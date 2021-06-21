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بتوجيهات من وزيرة الثقافة.. تفاصيل مبادرة صنايعية مصر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قال الدكتور أحمد عوض رئيس هيئة قصور الثقافة، إن  المبادرة الرئاسية صنايعية مصر جاءت بتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم حيث بدأت في نوفمبر 2019 وانتهت المرحلة الأولى منها في مارس 2020، حيث تم اقامة خلال هذه الفترة 26 دورة في 13 محافظة، لافتاً إلى أن عدد المتدربين في المرحلة الأولى بلغ 730 متدرب.

وتابع عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة الأولي المصرية، :"أجمل ما في ثقافتنا المصرية هو تنوعها وتنوع مصادرها مابين بحري وقبلي وسيناء وسيوة، معقبًا: "لدينا غنى حقيقي لمفردات الثقافة المصرية".

وأوضح: "في المرحلة الثانية بدأنا في يناير 2020 حتى يونيه 2021وتم عمل 26 دورة وبلغ عدد التدربين 670، ليبلغ اجمالي المتدربين 1400 متدرب في 26 محافظة آخرها محافظة شمال سيناء".

واختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "المكون الثقافي استراتيجية مصر 2030" وذلك لتسعة وعشرين متدرباً من العاملين بديوان عام الهيئة والمنفذ بالمعهد القومي للتخطيط، بحضور الدكتورة أماني حلمي الريس نائب رئيس المعهد للتدريب والإستشارات وشئون المجتمع والدكتورة مُجِدِة إمام مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

أشارت إمام إلي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطوة تحويلية متكاملة صنعت خصيصاً لأجل الناس، والازدهار، والسلام، تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية.

وقررت مصر تحديث أجندتها للتنمية المستدامة لمواكبة التغييرات التي طرأت لتصبح رؤية ملهمة تشرح كيفية استخدام المساهمة المصرية للأجندة الأممية، وأنها تركز على الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشته في مختلف النواحي من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، ليأتي ذلك جنبًا إلى جنب محققاً نمواً اقتصادياً مرتفعاً، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات .

قصور الثقافة المبادرة الرئاسية صنايعية مصر إيناس عبدالدايم هيئة قصور الثقافة

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