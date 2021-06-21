تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

أثناء عودته من المدرسة قبل بضعة أسابيع، التقى طفل بريطاني في عمر الـ 12 بسنجاب ضائع، وعندما حاول إعادته إلى الأشجار تشبث السنجاب بساق الطفل بقوة في مشهد عاطفي.

حاول الطفل البريطاني ويدعى «كادن» إعادة السنجاب إلى بعض الأشجار القريبة، على أمل أن يهرب، لكن القارض الصغير تشبث بساقه وكأنه يقول: "لا تتركني".

والغريب، عندما حاول الطفل تركه والعودة إلى منزله، طارده السنجاب الصغير لمسافة 500م حتى تعاطف معه الطفل وأخذه إلى المنزل.

تعاطفت أسرة كادن مع السنجاب الضائع الذي اعتقد أنهم عائلته، و أ سمته Nutty، كما سمحت له بالعيش في منزل شجرة مصمم خصيصًا في حديقتهم.

تعيش السناجب عادة في البرية لكن هذا الصغير فضل أن يبحث لنفسه عن عائلة يستشعر دفئها، فقد اعتاد النوم على يد كادن وكتفيه واحتضانه.

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