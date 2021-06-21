فيراري سوبر فاست 812 تحصل على حزمة من الترقيات القوية.. صور

تمتلك النسخة فيراري سوبر فاست 812، إطلالة رياضية خاطفة للأنظار، نسبة إلى تصميمها الانسيابي، مع أدائها المذهل الخاص بمهام الحركة و الانطلاق، و يبدو أن شركات تعديل السيارت عزمت النيه لتضع كلا من شركتي نوفيتيك وكابريستو بصمتها الخاصة على هذه النسخة الفاخرة، لكي تزيد من قوتها المعهودة.

القوة الضاربة لـ محرك فيراري سوبر فاست 812

تستمد السيارة فيراري سوبر فاست 812 قوتها من محرك من 12 اسطوانة طراز V12، بسعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 789 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 713 نيوتن/متر عند 7000 لفية في الدقيقة، تنتقل السرعة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة ثنائي القابض مكون من 7 سرعات.

و من خلال هذه الامكانيات الفنية الخاصة بـ فيراري سوبر فاست 812، تستطيع أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية.

التصميم الخارجي للسيارة فيراري سوبر فاست 812

ظهرت السيارة فيراري سوبر فاست 812 باطلالة خارجية من اللون الفضي الغير لامع، مع عجلات رياضية ANRKY RSI، مدعومة بـ جنوط سوداء متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي فريد، إلى جانب منظومة العادم الرباعية من شركة كابريستو، و فتحات التهوية الجانبية و التي تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ولاشك أن هذه النسخة بالطبع سوف تحتوي على العديد من التجهيزات الفنية الداخلية، إلى جانب وسائل التحكم المختلفة.