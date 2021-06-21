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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وكيل مصطفى محمد يكشف موقفه من المشاركة بالأولمبياد بعد رفض جالطة سراي

صدى البلد

أكد أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد حقيقة مشاركة مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي، بالأوليمبياد بعد اعتراض ناديه.

وقال أحمد يحيى وكيل مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مصطفى لا يملك قرار مشاركته في الأولمبياد، والأمور ليست واضحة حتى الآن بسبب انتخابات جالطة سراي".


وأوضح وكيل مصطفى محمد : "بالتأكيد هو يريد المشاركة في الأولمبياد ولكنه ليس صاحب القرار، ولن يستطيع الدخول في صراع مع النادي، ولكن آخر معلومة لدي أنه لن يذهب".
 

ويستعد مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى نادى جالطة سراى التركي، للمشاركة فى تصفيات دورى أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير تركية حقيقة موافقة الجهاز الفني لفريق جالطة سراى التركي بقيادة فاتح تريم، على مشاركة مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك، فى أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

 

وأفادت التقارير الإعلامية التركية بأن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراى التركي، رفض التفريط فى خدمات مصطفى محمد من أجل الانضمام إلى منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

 

وذكرت التقارير الإعلامية التركية أن فاتح تريم يتمسك بقيادة مصطفى محمد هجوم فريق جالطة سراى، فى تصفيات دورى أبطال أوروبا.

وكيل مصطفى محمد الاولمبياد جالطة سراي مصطفي محمد أون تايم سبورت

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