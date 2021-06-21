الولايات المتحدة تهدد الصين بسبب كورونا

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الصين بالعزلة الدولية، في حال لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "العمل التحضيري الدبلوماسي حشد دول العالم، والضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هذا هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين".

وكشفت وكالة رويترز للأنباء، عن البيان الختامي للقمة الأمريكية - الأوروبية القادمة، والذي يقول إن الادعاءات الصينية حول منشأ فيروس كورونا غير دقيقة، وهو ما يستدعى عمل أبحاث أخرى، مشيرًا بذلك إلى ما سبق واتهم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الصين بالكذب، وسار على ذلك آخرون.

وفي الوثيقة المسربة، سيشمل الاتفاق الالتزام بإنهاء النزاعات التجارية عبر الأطلسي والدعوة لإجراء دراسة جديدة بهدف تحديد منشأ فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة أن مسودة البيان الختامي للقمة التي ستستضيفها بروكسل الأسبوع القادم مؤلفة من سبع صفحات وتستهدف تجسيد نتائج "الفجر الجديد" في العلاقات بين واشنطن وبروكسل بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم.

وذكرت الوكالة أن هذه الوثيقة تنص على تعهد الطرفين بالعمل على إنهاء نزاع طويل الأمد بشأن الدعم المقدم إلى شركات صناعة الطائرات قبل 11 يوليو وإلغاء التعريفات المشددة على الصلب التي فرضتها قبل ثلاثة أعوام إدارة سلف بايدن، دونالد ترامب، بحلول أول ديسمبر القادم.

ويأتي التعهد الأخير على الرغم من الضغوط التي يمارسها منتجو الصلب الأمريكيون على الحكومة في مسعى للحفاظ على التعريفات المفروضة من قبل ترامب.