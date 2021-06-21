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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف النقاب عن أحدث نسخة كهربائية بإطلالة الـ "كوبيه".. صور

كيا تكشف النقاب عن
كيا تكشف النقاب عن احدث نسخة كهربائية باطلالة الـ "كوبيه"

استطاعت شركة كيا، أن تقتنص فرصة مثالية في عالم السيارات الكهربائية، بعدما كشفت النقاب عن حزمة من الاصدارات المتطورة و التي تعود لهذه الفئة، و لكن يبدو أن عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية سوف تواصل المهام عبر نسخة جديدة تحمل الكثير من المفاهيم.

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اللمسات الخاصة بـ كيا EV6 كوبيه

وظهرت السيارة كيا EV6 كوبيه باطلالة خاطفة للانظار، تحمل لمسات الـ كوبيه و لكنها تقدم مع 4 أبواب، و تشير اللمسات الفنية الخاصة بالمصمم العالمي انطوان كروب، اعتماده على المفهوم الرياضي في المقام الأول، إلى جانب اللمسات الانسيابية، و التي تعزز من قدرات السيارة على الانسجام و التوافق مع الحركة الديناميكية للهواء.

تمتعت السيارة بغطاء للمحرك مزود بفتحات هوائية من الناحية العلوية، و شرائط LED ضوئية تزين الاطار الخارجي من مقدمة السيارة، و التي جاءت بتصميم مدبب بعض الشئ، مع مصد أمامي مطعم بالعديد من المقاطع الضوئية، بالاضافة إلى سقف رياضي منخفض مع فتحة زجاجية بانوراما، و مصابيح خلفية متصلة.

قوة المحرك الخاص بـ كيا EV6 كوبيه

يتوقع أن تعتمد هذه النسخة على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 577 حصان، و 740 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع بطارية تبلغ سعتها 77.4 كيلووات، تجعلها تنطلق حتى تطقع مسافة قدرها 405 كيلومترات، و مع هذه الامكانيات القوية، تتمكن كيا EV6 كوبيه أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال فترة زمني مدتها 3.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى نحو 260 كيلومتر في الساعة.

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