شلل الأطفال.. مستشار وزيرة الصحة يكشف أنواع اللقاحات التي ستنتجها مصانع فاكسيرا

أنواع اللقاحات التي ستنتجها مصانع فاكسيرا

قال الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، إن مصانع فاكسيرا لن يقتصر على إنتاج لقاحات كورونا فقط ، بل سينتج العديد من اللقاحات ، من ضمنها لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها ، مشيراً إلى أن تم عمل اتفاقية مبدئية مع شركة أوروبية ، لتصنيع لقاحات معينة في مصانع فاكسيرا مقر 6 أكتوبر .

وأضاف " مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أننا في انتظار تلقي مليون جرعة لقاح استرازينكا ، خلال أيام ، بالإضافة إلى تلقي مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ، منذ أيام قليلة ماضية .

ونوه مستشار وزيرة الصحة ، أننا في انتظار أيضاً ، تلقي عدد من اللترات يكفي لتصنيع حوالي 5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك ، مشيداً إلى جهود مصر الشديدة في اتباع سياسة تنوع مصادر اللقاحات ، واللجوء إلى سياسة التصنيع كـ أول دولة على مستوى العالم ، تقوم بالسعى لـ تحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات فيروس كورونا .

وأشار " مجاهد " ، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الزيادة في الطلب ، والنقص في التوريد ، خاصة بعد احتكار بعض الدول المنتجة ، لللقاح ، ومنعت تصديره للدول الأخرى .