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رئيس التحرير
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توك شو

أنواع اللقاحات التي ستنتجها مصانع فاكسيرا

شلل الأطفال.. مستشار وزيرة الصحة يكشف أنواع اللقاحات التي ستنتجها مصانع فاكسيرا

وزيرة الصحة خلال
وزيرة الصحة خلال تفقدها مجمع مصانع فاكسيرا بـ أكتوبر

قال الدكتور خالد مجاهد ، مستشار وزيرة الصحة ، إن مصانع فاكسيرا لن يقتصر على إنتاج لقاحات كورونا فقط ، بل سينتج العديد من اللقاحات ، من ضمنها لقاحات شلل الأطفال بمختلف أنواعها ، مشيراً إلى أن تم عمل اتفاقية مبدئية مع شركة أوروبية ، لتصنيع لقاحات معينة في مصانع فاكسيرا مقر 6 أكتوبر .

 

وأضاف " مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أننا في انتظار تلقي مليون جرعة لقاح استرازينكا  ، خلال أيام ، بالإضافة إلى تلقي مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ، منذ أيام قليلة ماضية .

 

ونوه مستشار وزيرة الصحة ، أننا في انتظار أيضاً ، تلقي عدد من اللترات يكفي لتصنيع حوالي 5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك ، مشيداً إلى جهود مصر الشديدة في اتباع سياسة تنوع مصادر اللقاحات ، واللجوء إلى سياسة التصنيع كـ أول دولة على مستوى العالم ، تقوم بالسعى لـ تحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات فيروس كورونا .

 

وأشار " مجاهد " ، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الزيادة في الطلب ، والنقص في التوريد ، خاصة بعد احتكار بعض الدول المنتجة ، لللقاح ، ومنعت تصديره للدول الأخرى .

 

 

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