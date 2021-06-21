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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 1025 حالة وفاة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 1025 وفاة و44178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الـ24 ساعة الأخيرة.

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البرازيل ثاني دولة في العالم يموت فيها أكثر من نصف مليون بسبب الوباء

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إبادة جماعية.. مظاهرات لعزل رئيس البرازيل بسبب نصف مليون وفاة بـ كورونا

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 501825، فيما عدد الإصابات تجاوز الـ17.9 مليون.

وأصبحت البرازيل ثاني دولة على مستوى العالم تتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد فيها عتبة الـ500 ألف وفاة.

وأكد وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا على حسابه في "تويتر" أن الجائحة التي اجتاحت البرازيل والعالم أجمع أودت بأرواح نصف مليون شخص في بلده.

 

أضاف:"أعمل بدأب من أجل تطعيم جميع البرازيليين بأقرب وقت ممكن وتغيير هذا السيناريو الذي يلاحقنا منذ أكثر من عام".

ويأتي ذلك على خلفية تنظيم مظاهرات شعبية في مختلف المدن البرازيلية احتجاجًا على طريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع الجائحة، بما يشمل الاتهامات بالمماطلة في تأمين لقاحات كورونا بالسرعة الكافية.

 

في غضون ذلك، حذر الخبراء من أن الجائحة ربما لم تبلغ ذروتها في البرازيل حتى الآن فيما يخص وتيرة الوفيات.

 

ورجح الرئيس السابق للوكالة الوطنية البرازيلية للرقابة الصحية ("أنفيسا")، جونزالو فيشينا، أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ستصل إلى 700 أو حتى 800 ألف وفاة قبل أن تؤتي حملة التطعيم ثمارها.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ضحايا كورونا البرازيل مظاهرات البرازيل

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