برلماني: تطلع النمور الآسيوية للمشاركة في مشاريع مصر يكشف جاذبيتها للاستثمارات العالمية

أكد عرفه صالح، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر لا تتوانى عن التواصل وتعزيز العلاقات مع كافة الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم.

وأشار صالح خلال تصريحات له اليوم، إلى تقديره الشديد للعلاقات المصرية الوثيقة، مع دول النمور الآسيوية، ومنها ماليزيا.

وافاد عضو لجنة النواب، أن التصريحات التي قالها وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين اليوم في القاهرة، بعد اجتماعه بالرئيس السيسي، وتأكيده أن ماليزيا تتطلع لمشاركة مصر في مشروعاتها الكبرى، باعتبارها بوابة أفريقيا، تكشف مدى التقدير الشديد الذي تكنه دول النمور الآسيوية، للجهد الاقتصادي والمالي والاصلاح في مصر، وخطة المشاريع العملاقة في شتى المجالات التي يقودها الرئيس السيسي، وجاذبية هذه المشاريع للاستثمارات العالمية.

وشدد صالح، أن مصر وطوال السنوات الماضية وبخطة واضحة، تحرص على تعزيز علاقاتها بالكيانات الاقتصادية الضخمة بالعالم، ولذلك تم تعزيز العلاقات بين مصر وكافة الدول الأفريقية، تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا والهند وكافة دول الاتحاد الأوروبي وغيرهم، انطلاقًا من رؤية واسعة وتنموية يتبناها الرئيس السيسي، ويحرص على أن تكون مصر جزءًا من العالم المتقدم خلال سنوات قليلة.