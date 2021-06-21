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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أسهل طرق لنقل الصور بين هواتف الآيفون.. وكيفية تأمين صفحتك في فيسبوك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

تسريبات تكشف ألوان هاتف Mi 11 Lite الرائد من شاومي قبل إطلاقه عالميا


كشفت تسريبات ألوان هاتف Xiaomi Mi 11 Lite الذي ستطلقه شركة شاومي الصينية خلال أيام قليلة في الأسواق العالمية، والذي يعتبر أرخص هاتف رائد في سلسلة هواتفMi 11  التي تم إطلاقها بداية من العام الحالي 2021.

 

استمرار حظر هواوي بأمر من محكمة فيدرالية أمريكية


قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية باستمرار حظر شركة هواوي الصينية، على غرار حكم لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لعام 2019 والتي بموجبها تم وضع الشركة على القائمة السوداء للتعاون التجاري.

 

مفاجأة.. هاتف شاومى Mi MIX 4 سيصدر بكاميرا سيلفي تحت الشاشة.. مواصفات


كشفت تسريبات أن هاتف Mi MIX 4 القادم من شركة شاومى الصينية، سيصدر بتقنية كاميرا سيلفى تحت الشاشة، حيث سيكون بذلك أول هاتف من هواتف شاومى من  فئة MIX  يصدر بهذه التقنية.  

 

تقارير تكشف مفاجآت جديدة حول إطلاق سلسلة هواتف هواوي Mate 50


كشفت تقارير أن شركة هواوي الصينية لن تلغي إصدار هواتفها الرائدة من فئة Mate وهي هواتف Huawei Mate 50 هذا العام ، وذلك بعدما ذكرت تسريبات في الفترة الماضية أن الشركة لن تقوم بإصدارها هذا العام بسبب مواجهتها عدد من المشكلات التي تعوق إصدارها.

 

أسهل الطرق لنقل الصور والبيانات بين أجهزة الآيفون


يعتبر نظام iOS الذى تعمل به هواتف آيفون نظاما مغلقا على عكس أنظمة تشغيل هواتف أندرويد عند نقل الصور والملفات من هاتف لآخر، وهناك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها عند نقل البيانات من الآيفون إلى الآيفون .

 

بسعر رخيص.. هواوي تطلق جهاز تابلت MatePad T10 للأطفال


تتميز شركة هواوي الصينية بمنتجاتها التي توفر قدرات كبيرة للمستخدمين مع أسعار جيدة للغاية خاصة في أجهزة التابلت، ومنذ أيام قليلة أعلنت الشركة عن جهاز تابلت جديد للأطفال وهو MatePad T10 Kids Edition بمواصفات متميزة للغاية مع سعر مناسب جدا.

 

لتأمين صفحتك في فيسبوك.. أفضل طرق لحجب صورك و منشوراتك القديمة


يعد تأمين الصفحات الشخصية على موقع التواصل فيسبوك أمرا في غاية الأهمية حيث أصبح مصدر إزعاج للكثير من المستخدمين في الفترة الاخيرة، حيث يمكن للمتطفلين التعليق أو استغلال الصور المنشورة بشكل سيئ.

 

هواوي توقع مذكرة تفاهم مع المركز القومي لبحوث الإسكان .. تفاصيل


وقعت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مذكرة تفاهم مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء "HBRC" وجماعة المهندسين الاستشاريين ECG بهدف تطوير وتعزيز قدرات تخطيط وتنفيذ وتشغيل المدن الذكية، ودفع تطوير هيكلها من حيث التكنولوجيا، والتقييس، ونجاح الأعمال. يأتي ذلك التعاون المشترك كداعم استراتيجي لخطة الدولة التنموية ٢٠٣٠ والتي تعمل عليها كافة القطاعات الحكومية من وزارات وجهات معنية، حيث تعمل الدولة حالياً على وضع ممارسات تنموية للمدن الذكية بهدف "تحويل كافة المدن إلى مدن ذكية".

 

تفاصيل أحدث محمول تطلقه فيفو العالمية بمصر


أعلنت vivo مصر اليوم الإطلاق الرسمي لأحدث إصداراتها V21 وV21e من سلسلة الهواتف الذكية V، وجاء الإطلاق تتويجاً لجهود الشركة واستراتيجيتها التي تسعى إلى نقل خبراتها الدولية المشهودة إلى السوق المحلية، إذ تضع الشركة تزويد المستهلكين بأجهزة عصرية ذات كاميرا متميزة وبأسعار تنافسية في مقدمة أولوياتها. 

 

 

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