عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مواجهة الأرجنتين مع باراجواى ببطولة كوبا أمريكا المقامة على أراضي البرازيل.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

أوروجواي X تشيلي – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max            

الأرجنتين X باراجواي – الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

كما تعادل منتخب فنزويلا مع نظيره الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا، بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة، على ملعب نيلتون سانتوس.

وافتتح المنتخب الإكوادوري التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه أيرتون بريسيادو، قبل أن تعادل فنزويلا النتيجة عن طريق  ايدسون كاستيو في الدقيقة 51.

ونجح جونزالو بلاتا في خطف هدف التقدم للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 71.

و باغت منتخب فنزويلا نظيره الإكوادوري، ونجح في خطف التعادل بهدف لاعبه رونالد هرنانديز.

التعادل كان الأول للمنتخب الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام كولومبيا بنتيجة 0-1.

ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام منتخب بيرو صاحب المركز الخامس، غير أن الأخير لعب مباراة وحيدة.

ترشيحاتنا

كيا تكشف النقاب عن أحدث نسخة كهربائية بإطلالة الـ "كوبيه".. صور

استمرار حظر هواوي بأمر من محكمة فيدرالية أمريكية

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق ؟.. 7 حقائق لمن استيقظ الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر21-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ