تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مواجهة الأرجنتين مع باراجواى ببطولة كوبا أمريكا المقامة على أراضي البرازيل.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

أوروجواي X تشيلي – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max

الأرجنتين X باراجواي – الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

كما تعادل منتخب فنزويلا مع نظيره الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا، بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة، على ملعب نيلتون سانتوس.

وافتتح المنتخب الإكوادوري التسجيل في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه أيرتون بريسيادو، قبل أن تعادل فنزويلا النتيجة عن طريق ايدسون كاستيو في الدقيقة 51.

ونجح جونزالو بلاتا في خطف هدف التقدم للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 71.

و باغت منتخب فنزويلا نظيره الإكوادوري، ونجح في خطف التعادل بهدف لاعبه رونالد هرنانديز.

التعادل كان الأول للمنتخب الإكوادوري في بطولة كوبا أمريكا، بعدما تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام كولومبيا بنتيجة 0-1.

ورفع منتخب فنزويلا رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، فيما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة أمام منتخب بيرو صاحب المركز الخامس، غير أن الأخير لعب مباراة وحيدة.