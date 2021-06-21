كيفية تفعيل ميزة صورة داخل صورة في يوتيوب لمستخدمي هواتف آيفون

بعد إطلاقها

واحدة من أهم الميزات التي أطلقها موقع يوتيوب YouTube للإصدار الخاص به على نظام التشغيل iOS، ميزة صورة داخل صورة PiP والتي تم إطلاقها رسميا لمستخدمي هواتف آيفون حيث تعتبر ميزة مبهرة طال انتظارها للمستخدمين.



وعلى عكس هواتف أندرويد التي حصلت على ميزة صورة داخل صورة PiP منذ فترة كبيرة ، قام يوتيوب أمس بإطلاق الميزة لهواتف آيفون والتي ستمكنهم من شاهدة مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة خارج التطبيق أثناء القيام بأشياء أخرى في نفس الوقت على هاتف آيفون.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإنه يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تفعيل ميزة صورة داخل صورة PiP في تطبيق يوتيوب من خلال الخطوات الآتية :

تفعيل ميزة صورة داخل صورة في يوتيوب لهواتف آيفون

افتح متصفح الويب الخاص بك وقم بتسجيل الدخول إلى YouTube باستخدام حسابك .





قم بالبحث عن مقطع فيديو تريد مشاهدته.

قم بالتبديل إلى وضع ملء الشاشة من خلال النقر على أيقونة المربع من أسفل يمين الفيديو.

اضغط على الفيديو لعرض عناصر التحكم ثم اضغط على ميزة صورة داخل صورة PiP في أعلى الجانب الأيسر بجوار زر الإغلاق، كما يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا على الشاشة بإصبعين أو التمرير سريعًا لأعلى من أسفل هاتفك آيفو لتمكين ميزة صورة داخل صورة.

وبمجرد التمكين ، يتيح لك ميزة صورة داخل صورة الانتقال إلى أي تطبيق آخر تريده والعمل عليه أثناء تشغيل فيديو يوتيوب باستمرار في نافذة صغيرة.

ويمكنك الخروج من وضع الصورة في الصورة عن طريق النقر على أيقونتها من أعلى يمين النافذة الصغيرة، كما يمكن أيضًا إعادتها إلى العرض الأصلي عن طريق النقر المزدوج على الفيديو باستخدام إصبعين، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك إغلاق مقطع فيديو يوتيوب الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر "x".

