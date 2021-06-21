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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الأهلي لا يقف على لاعب.. وموسيماني ضغط الترجي من أول المباراة.. وكله اعتزل ما عدا أحمد شديد

صدى البلد

تحدث شادي محمد لاعب الأهلي السابق، عن ذكرياته في القلعة البيضاء ورأيه بمباراة الترجي ودور موسيماني.

وقال شادى محمد، خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "مانويل جوزيه دخل غرفة الملابس وقال لعصام الحضرى أنت مش هتبقى كابتن للفريق بعدما حدث مشكلة بينهما، وكابتن حسن حمدى أكد أن هذه المشكلة من اختصاص المدير الفني".

وأضاف: "جوزيه عمل اجتماع مع اللاعبين تانى يوم، وقال مين الكابتن بعد عصام الحضرى، فرفعت إيدى فقالى أنت من الآن كابتن الفريق، فتحدثت مع الحضرى وقلتله أنت هتفضل ليك قمتك، ولكن بعد كده خدنا الـ5 بطولات اللى دخلناها ورفعتهم".

وواصل شادى محمد: "الأهلي لا يقف على أي لاعب والجيل الذهبى كله اعتزل ما عدا أحمد شديد قناوى لسه بيلعب وإحنا اعتزلنا من 10 سنين، بس شديد قناوى محافظ على نفسه وبيقدم مستوى كبيرا مع أي نادي بيلعب ليه، وكفاية أن أول ماتش يلعبه كان أمام الصفاقسى التونسى وجوزيه كان مراهن عليه وكسب الرهان".

وعن مباراة الأهلي والترجي"أنا مع قرار مجلس الإدارة في خوض مباراة الأهلى والترجى رغم الأحداث والأزمات التي حدثت في بداية المباراة، ولو هناك 20 قرارا لن يكون من ضمنها عدم خوض المباراة، لأن الأهلى كبير ولا يتأثر بأى أحداث".

وأضاف شادى محمد: “موسيمانى ضغط الترجي من أول المباراة ولم يترك فرصة للفريق التونسى أن يشكل خطورة على مرمى الأهلى”.

وأختتم: "ودا أثبت صحة قرار موسيمانى بمنح اللاعبين راحة 6 أيام التي أعادت اللاعبين لقوتهم ونشاطهم، وهو ما ظهر في المباراة، وخاصة في هدف محمد شريف، عندما أخذ ديانج الكرة ومر من لاعبى الترجى بسهولة، وآخر 15 دقيقة الترجى وقع بدنيا والأهلى كان ماسك الكرة وبيعمل اللى هو عاوزه".

وكانت قناة الأهلي، طرحت مؤخرا برومو برنامج "البيت الكبير" في شكله الجديد من تقديم الكابتن إسلام الشاطر، من الأحد إلى الخميس في تمام العاشرة مساءً. 

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