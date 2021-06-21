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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يومها العالمي.. تعرف على فوائد ممارسة اليوجا

اليوجا
اليوجا

فى يومها العالمى  فوائد صحية غير متوقعه لممارسة اليوجا  أبرزها الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر إليك 5 فوائد لممارسة اليوجا يقدمها موقع هيلث لاين

1. يمكن أن تقلل من التوتر

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تشتهر اليوجا بقدرتها على تخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء وخفض مستويات هرمون الإجهاد والكورتيزول.

2. يخفف القلق


تظهر العديد من الدراسات أن ممارسة اليوجا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في أعراض القلق.

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3. قد يقلل من الالتهابات


بالإضافة إلى تحسين صحتك العقلية ، تشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة اليوجا قد تقلل الالتهاب أيضًا وفقا للدراسات وتساعد في منع الأمراض المسببة للالتهابات.


4. يمكن أن تحسن صحة القلب



قد تساعد اليوجا وحدها أو مع نمط حياة صحي في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب وقد تحارب الاكتئاب وتظهر بعض الدراسات أن اليوجا قد يكون لها تأثير مضاد للاكتئاب ويمكن أن تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

 

5.  يمكن أن تعزز جودة النوم


ارتبطت جودة النوم السيئة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب ، من بين اضطرابات أخرى (25مصدر موثوقو 26مصدر موثوقو 27مصدر موثوق).


قد تساعد اليوجا في تحسين نوعية النوم بسبب تأثيرها على الميلاتونين وتأثيرها على العديد من الأسباب الشائعة لمشاكل النوم.

6. يمكن أن تساعد في تحسين التنفس

 

يمكن أن يساعد تحسين التنفس في بناء القدرة على التحمل وتحسين الأداء والحفاظ على صحة رئتيك وقلبك.

 

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