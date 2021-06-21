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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أغنية " سيرة حلوة " إهداء للفنان الراحل سمير غانم

إيساف: أغنية "سيرة حلوة" إهداء للفنان الراحل سمير غانم.. فيديو

غلاف أغنية سيرة حلوة
غلاف أغنية سيرة حلوة

كشف المطرب إيساف، عن إهدائه أغنية " سيرة حلوة " للراحل سمير غانم ، معقباً: "سعيد جداً لأني عملت عمل من قلبي ، وبتمنى يوصل لكل الناس ، وانها تعرف اننا لما بنفتقد فنان عظيم ، بنعبر عن حبنا لي بالفن" .

 

وأضاف " إيساف " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، قائلاً : " اللي بيموت وبيسيب سيرة حلوة ، بيسبها لنفسه قبل ما تكون للناس " ، مشيراً إلى أن هذه كانت بداية لفكرة العمل . 

وتابع: "سمير غانم معانا في بيوتنا وقلوبنا من أيام " ثلاثي أضواء المسرح " ، و" فطوطة " ، وغيره من الإنجازات والأعمال الفنية ، لحد إعلانات رمضان اللي فات" .

 

وأردف: "طول عمرنا بنشوف من سمير غانم ، الانبساط وبس ، وأنه الفنان الوحيد اللي مفيش اتنين يختلفوا عليه نهائياً ، وده اللي شجعنا نعمل الأغنية ديه".

 

واستطرد : " واحنا بنسجل الأغنية ، كنا بنشغل مقاطع للفنان الراحل ، وسمعنا الأغنية مع المقاطع ، وتأثرنا أكتر بكثير " .

 

وأشار ، إلى أن هذا أقل واجب يستطيع أن يقدمه للفنان العظيم " سمير غانم " .

ونوه ، " أن طريقه هو فن الكلاسيك ، وليس المهرجانات " ، كاشفاً عن أعماله القادمة ، قائلاً : " فيه اغاني كتير الفترة اللي الجاية " .

 

المطرب إيساف إيساف أغنية سيرة حلوة فنان الراحل سمير غانم فنان عظيم اخبار التوك شو

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