إيساف: أغنية "سيرة حلوة" إهداء للفنان الراحل سمير غانم.. فيديو

أغنية " سيرة حلوة " إهداء للفنان الراحل سمير غانم

كشف المطرب إيساف، عن إهدائه أغنية " سيرة حلوة " للراحل سمير غانم ، معقباً: "سعيد جداً لأني عملت عمل من قلبي ، وبتمنى يوصل لكل الناس ، وانها تعرف اننا لما بنفتقد فنان عظيم ، بنعبر عن حبنا لي بالفن" .

وأضاف " إيساف " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، قائلاً : " اللي بيموت وبيسيب سيرة حلوة ، بيسبها لنفسه قبل ما تكون للناس " ، مشيراً إلى أن هذه كانت بداية لفكرة العمل .

وتابع: "سمير غانم معانا في بيوتنا وقلوبنا من أيام " ثلاثي أضواء المسرح " ، و" فطوطة " ، وغيره من الإنجازات والأعمال الفنية ، لحد إعلانات رمضان اللي فات" .

وأردف: "طول عمرنا بنشوف من سمير غانم ، الانبساط وبس ، وأنه الفنان الوحيد اللي مفيش اتنين يختلفوا عليه نهائياً ، وده اللي شجعنا نعمل الأغنية ديه".

واستطرد : " واحنا بنسجل الأغنية ، كنا بنشغل مقاطع للفنان الراحل ، وسمعنا الأغنية مع المقاطع ، وتأثرنا أكتر بكثير " .

وأشار ، إلى أن هذا أقل واجب يستطيع أن يقدمه للفنان العظيم " سمير غانم " .

ونوه ، " أن طريقه هو فن الكلاسيك ، وليس المهرجانات " ، كاشفاً عن أعماله القادمة ، قائلاً : " فيه اغاني كتير الفترة اللي الجاية " .