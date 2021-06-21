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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تعلن حصيلة إصابات كورونا اليوم

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت اللجنة إنها سجلت 16 إصابة قادمة من الخارج، وحالة واحدة محلية، كما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

تم تسجيل ما مجموعه 19 حالة جديدة بدون أعراض، في حين لا يزال 462 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 91604 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636.

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الصين بالعزلة الدولية، في حال لم تتح للخبراء الدوليين دراسة ظروف نشأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "العمل التحضيري الدبلوماسي حشد دول العالم، والضغط السياسي والدبلوماسي على الصين، هذا هو الجزء الرئيسي من الجهود التي نبذلها لتقديم خيار صعب للصين في نهاية المطاف، أو أن يتصرفوا بمسؤولية وبالتالي يسمحون للمحققين".

 

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الامن القومي الامريكي لجنة الصحة الوطنية الصينية كورونا في الصين

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