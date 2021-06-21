في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة نرمين الفقي

يحل اليوم الأثنين الموافق 21 يونيو عيد ميلاد الفنانة نرمين الفقي، والتي أتمت عامها الـ 49، كما قدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة على مدار مشوارها الفني.

تميزت نرمين الفقي، بتألقها الدائم والمستمر وحرصها الشديد على مشاركة جمهورها تفاصيل يومها من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي.

وكانت نرمين الفقى، قد نشرت صورتين لها اثناء تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وعلقت على الصورتين قائلة: " #الحمدالله _الجرعه_2_من_اللقاح_، الممرضه_الحقيقه_كانت_حبوبه_،و_بشوشه_يارب_اشفي_،كل_مريض_واحفظنا#يا_رب#".

يذكر أن شاركت الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن، الذي تم عرضه في السباق الدرامي الرمضاني المنقضي.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح.

وعبرت الفنانة نرمين الفقى، عن سعادتها، بنجاح دورها فى مسلسلي، "النمر" و"ضل راجل" حيث قالت من خلال حوارها مع برنامج “لايت شو” المذاع عبر قناة “الحياة”: "تعبت جدا فى دوري بمسلسل ضل راجل، معقبة: "إيدي كانت بتترعش بجد عشان اقدر أجمع الأحاسيس والمشاعر".

وتابعت نرمين الفقي: "صوتي اتشرخ أكتر من مرة، عشان أقدر أقدم شخصية شمس ومكنتش قادرة أكمل.