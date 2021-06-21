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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالليمون والعسل.. علاجات منزلية لتخفيف احتقان الحلق

الحلق
الحلق

علاجات منزلية لتخفيف احتقان الحلق باستخدام هذه العلاجات المنزلية ومكوناتها متوفرة من مطبخك إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين 

1. المياه المالحة


على الرغم من أن المياه المالحة قد لا توفر لك الراحة الفورية ، إلا أنها لا تزال علاجًا فعالًا لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتسكين الألم. 

أسهل مشروب منزلي لعلاج التهاب الحلق والبرد

التهاب الحلق وعلاجات منزلية تخلصك منه فى لمح البصر

2. العسل


"العسل هو أحد أفضل العلاجات لعلاج التهاب الحلق بسبب خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تسمح له بالعمل كمعالج للجروح ، ويخفف الآلام على الفور بينما يعمل على تقليل الالتهاب. 

3. الليمون


على غرار الماء المالح والعسل ، يعتبر الليمون مفيدًا لالتهاب الحلق لأنه يمكن أن يساعد في تفتيت المخاط وتسكين الآلام. علاوة على ذلك ، فإن الليمون غني بفيتامين C الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة ومنحه المزيد من القوة لمحاربة العدوى. امزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ 

4. الصلصة الحارة


قد يبدو من الغريب استخدام الصلصة الحارة للتخفيف من احتقان الحلق ، ولكن ثبت بالفعل أن هذه التوابل توفر الراحة من التهاب الحلق. الصلصة الحارة مصنوعة من الفلفل الذي يحتوي على نسبة عالية من الكابسيسين ، والذي يمكن استخدامه لمحاربة الالتهاب وتسكين الآلام.

5. الشاي


هناك العديد من أنواع شاي الأعشاب التي يمكنك تجربتها لتخفيف التهاب الحلق سريعًا. يحتوي كل من شاي القرنفل والشاي الأخضر على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لمحاربة الالتهابات مع توفير الراحة. شاي توت  والبابونج والنعناع خيارات رائعة لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب. 

 

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