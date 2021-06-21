أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر21-6-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 21 يونيو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.





وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 810 جنيهات للطن

أسمنت النصر 785 جنيها للطن

أسمنت السويس 810 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 815 جنيها للطن

اسمنت حلوان 825 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 780 جنيها للطن

أسمنت سيناء 770 جنيها للطن

أسمنت أسوان 700 جنيهاً للطن

أسمنت المخصوص 790 جنيهاً للطن

اسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهاً للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.