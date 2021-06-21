مزار عالمي.. ممشى أهل مصر وجهة المصريين على كورنيش النيل.. فيديو

صدى البلد يرصد|

رصدت عدسة “صدى البلد” آخر الأعمال والتطور بممشى “أهل مصر” الذي تقوم الدولة بإنشاءه على كورنيش النيل لإبراز المظهر الجمالي للقاهرة.

وأجرى موقع "صدى البلد" جولة ميدانية لرصد ما تم تنفيذه حتى الآن في ممشى أهل مصر، حيث تم تشطيب المشايات والمسطحات الخضراء والمحال المطلة على الكورنيش والتى تقع أسفل الطريق بطول الممشى السفلى، والذي يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتوافد عدد كبير من المواطنين واسرهم على الممشي بعد افتتاح جزء منه عقب انتهاء تشطيب المرحلة الأولي

ويهدف الممشى إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، ويسعى لتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل الواجهة النيلية.

وبدأت الدولة في تحويل الكورنيش إلى مزار عالمي يعرف بمشروع ممشى أهل مصر، وذلك في المنطقة ما بين كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة.



ويعتبر مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م، بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5

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