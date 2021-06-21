عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحب رعدية ممطرة.. توقعات الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي توقعات بشأن طقس اليوم الإثنين على المملكة العربية السعودية.

txt

رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

txt

سحب رعدية ممطرة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وتوقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، الإثنين، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد إن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف مركز الأرصاد السعودي أنه يتوقع تأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال المركز إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط.

أما عن حالة الخليج العربي، ذكر مركز الأرصاد بأن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 – 38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

المملكة العربية السعودية الارصاد السعودية الخليج العربي مكة المكرمة المدينة المنورة

موضوعات متعلقة

الصين تعلن حصيلة إصابات كورونا اليوم

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين

قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن إغلاق حدودها

الكنيست يحقق في جريمة جديدة ضد نتنياهو

بشرى سارة من بايدن بشأن البطالة في الولايات المتحدة

ارتفاع كبير في إصابات كورونا ببريطانيا

بملابس البحر..ابنة شقيق بن لادن تتظاهر أثناء قمة بايدن-بوتين من أجل ترامب

إسقاط دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق

ترشيحاتنا

كيا تكشف النقاب عن أحدث نسخة كهربائية بإطلالة الـ "كوبيه".. صور

استمرار حظر هواوي بأمر من محكمة فيدرالية أمريكية

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق ؟.. 7 حقائق لمن استيقظ الآن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر21-6-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أبرز تصريحات أبو الغيط مع أحمد موسى: أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا.. تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا.. الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

تعليق غريب من بيراميدز بعد التعادل مع الرجاء المغربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فوائد حبة البركة مع العسل ..أبرزها تحسين خصوبة الرجل والمرأة وتعالج كورونا

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ