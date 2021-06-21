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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيلو الفراخ بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت

ينشر موقع صدى البلد عدة اخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-6-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-6-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : من  29 و31  جنيهًا للكيلو

الدجاج البلدى : 45 جنيهًا للكيلو

الساسو : 38 جنيهًا

الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا

البانيه : 65 جنيهًا

الرومي :  50 جنيها للكيلو

امهات بيضاء : 23 جنيها للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 3.5- 4 جنيهات
كتكوت ساسو: 2.75- 3  جنيهات 

أسعار البيض اليوم الاثنين 21-6-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض البلدي اليوم حول 43 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 36 جنيها للطبق في المزرعة.

 

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