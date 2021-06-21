كيلو الفراخ بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021
ينشر موقع صدى البلد عدة اخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-6-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : من 29 و31 جنيهًا للكيلو
الدجاج البلدى : 45 جنيهًا للكيلو
الساسو : 38 جنيهًا
الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا
البانيه : 65 جنيهًا
الرومي : 50 جنيها للكيلو
امهات بيضاء : 23 جنيها للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 3.5- 4 جنيهات
كتكوت ساسو: 2.75- 3 جنيهات
أسعار البيض اليوم الاثنين 21-6-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض البلدي اليوم حول 43 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 36 جنيها للطبق في المزرعة.