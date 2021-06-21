كيلو الفراخ بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة اخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 21-6-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 21-6-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : من 29 و31 جنيهًا للكيلو

الدجاج البلدى : 45 جنيهًا للكيلو

الساسو : 38 جنيهًا

الأوراك : بين 31- 32 جنيهًا

البانيه : 65 جنيهًا

الرومي : 50 جنيها للكيلو

امهات بيضاء : 23 جنيها للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 21-6-2021 فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت ابيض : من 3.5- 4 جنيهات

كتكوت ساسو: 2.75- 3 جنيهات