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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين الأراضي السعودية بطائرات مفخخة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية 11 طائرة مسيرة مفخخة تجاه المنطقة الجنوبية وخميس مشيط ونجران بالمملكة العربية السعودية في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة وفورية تجاه هذه الميليشيا التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، مجددا وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن اعتراض 659 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي خلال 6 أعوام تجاه السعودية.

وقال التحالف إنه اعترض السبت 17 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجوم يأتي في إطار استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".

كما أكد التحالف على اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

كان التحالف قد أعلن الخميس الماضي، عن نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

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