عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل ألمانيا 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

txt

ألمانيا تسجل 1108 إصابات جديدة و99 وفاة بفيروس كورونا

txt

"الصحة العالمية" توصي دول جنوب شرق آسيا بتنفيذ تدابير كورونا الاحترازية

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 3 ملايين و722 ألفا و327 إصابة بالفيروس، و90 ألفا و395 حالة وفاة.

وحذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن التراخي في تدابير الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس (كورونا) للتغير والتحور.


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، إن العديد من مناطق العالم تواجه تحديات كبيرة وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشهد زيادة في إعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفيات، ولفت إلى أن إفريقيا شهدت زيادة بنسبة 52% في عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي فقط.

ونوه إلى أن أقل من 5% من الأفارقة تم تلقيحهم ضد فيروس (كورونا)، وأكد أن الهدف الذي حددته المنظمة هو تلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، و40% بنهاية العام الحالي ويجب بلوغه، داعيا بلدان مجموعة السبعة التي أعلنت تقديم تبرعات بملايين الجرعات من لقاحات كورونا في قمتها الأسبوع الماضي إلى تقديم هذه الجرعات الآن وفي أقصر مدى ممكن، كما حث الشركات المصنعة للقاحات (كورونا) على زيادة انتاجها حتى يمكن مواكبة الاحتياجات الكبيرة للبلدان خاصة متوسطة ومنخفضة الدخل منها.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في ألمانيا معهد روبرت كوخ

موضوعات متعلقة

الصين تعلن حصيلة إصابات كورونا اليوم

إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين

قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن إغلاق حدودها

الكنيست يحقق في جريمة جديدة ضد نتنياهو

بشرى سارة من بايدن بشأن البطالة في الولايات المتحدة

ارتفاع كبير في إصابات كورونا ببريطانيا

بملابس البحر..ابنة شقيق بن لادن تتظاهر أثناء قمة بايدن-بوتين من أجل ترامب

إسقاط دعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق

ترشيحاتنا

أبرزها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة.. تعرف على أهم 10 تصريحات لـ أحمد أبو الغيط مع أحمد موسى

كيلو الفراخ بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

تحذيرات من كوارث.. بدء التصويت في الانتخابات العامة بـ إثيوبيا

فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة نرمين الفقي

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ