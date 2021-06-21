ألمانيا تسجل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، تسجيل ألمانيا 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 3 ملايين و722 ألفا و327 إصابة بالفيروس، و90 ألفا و395 حالة وفاة.

وحذر الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن التراخي في تدابير الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وما يشهده العالم من عدم إنصاف توزيع اللقاحات المنتجة أعطى الفرصة لفيروس (كورونا) للتغير والتحور.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، إن العديد من مناطق العالم تواجه تحديات كبيرة وبوجه خاص أمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشهد زيادة في إعداد حالات الإصابة بالفيروس وحالات الوفيات، ولفت إلى أن إفريقيا شهدت زيادة بنسبة 52% في عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي فقط.

ونوه إلى أن أقل من 5% من الأفارقة تم تلقيحهم ضد فيروس (كورونا)، وأكد أن الهدف الذي حددته المنظمة هو تلقيح 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، و40% بنهاية العام الحالي ويجب بلوغه، داعيا بلدان مجموعة السبعة التي أعلنت تقديم تبرعات بملايين الجرعات من لقاحات كورونا في قمتها الأسبوع الماضي إلى تقديم هذه الجرعات الآن وفي أقصر مدى ممكن، كما حث الشركات المصنعة للقاحات (كورونا) على زيادة انتاجها حتى يمكن مواكبة الاحتياجات الكبيرة للبلدان خاصة متوسطة ومنخفضة الدخل منها.