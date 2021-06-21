بصورة نادرة .. رانيا محمود ياسين تحتفل باليوم العالمي للأب

احتفلت الفنانة رانيا ياسين باليوم العالمي للأب والذي يحتفل به العالم في مثل هذا اليوم من كل عام.



ونشرت رانيا ياسين صورة نادرة لها مع والدها وعلقت قائلة "النهارده اليوم العالمي للأب احتفلوا بآبائكم وأحضنوهم اوي زي احتفالكم بعيد الأم بالظبط الله يرحمك يا أبي واسكنك فسيح جناته في جنات النعيم يا حبيبي".





ويحتفل العالم في 21 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي بالأب، لتقديم له الشكر والتقدير في دوره بتربية الأبناء، فالأم وحدها لم تستطع في تربية الأطفال تربية صحيحة.