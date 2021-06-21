الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 أشخاص لهذا السبب

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة القبض على 3 أشخاص عقب انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام (3) أشخاص باصطياد وعل جبلي بمحافظة بلجرشي، وتصوير ذلك ونشره.

وقال متحدث الشرطة إن المتهمين مواطنان ومقيم من الجنسية الأفغانية، في العقد الثاني من العمر، وتم إعادة الوعل الجبلي إلى فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

يذكر أن عقوبة صيد الوعل الجبلي تبلغ (60) ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة؛ لتصل إلى السجن لمدة (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن ناحية أخرى، كشفت النيابة العامة السعودية عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تقرر منع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وبشأن تفاصيل القضية، يقول المصدر إن أحد المواطنين السعوديين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم.