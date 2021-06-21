أخبار الفن.. كواليس أغنية روبي الجديدة.. حقيقة تعاقد حمادة هلال على المداح 2

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الملحن بلال سرور يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنية روبي الجديدة



عبّر الملحن بلال سرور، عن سعادته وتحمسه لأغنية روبي الجديدة والتي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

حمادة هلال ينفي تعاقده على الجزء الثاني من مسلسل المداح

نفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

كتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.

في ذكرى رحيلها..سر دفع سعاد حسني ألف جنيه للتمثيل أمام رشدي أباظة



يحل اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، ذكرى رحيل السيندريلا سعاد حسني، ونستعرض لكم من خلال الأسطر التالية سر دفعها 1000 من جل التمثيل أمام رشدى أباظة .

في عيد ميلاد فاروق فلوكس.. تخرج من كلية الهندسة وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين



يحل اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو، عيد ميلاد الفنان الكبير فاروق فلوكس، ويرصد “صدى البلد” من خلال السطور التالية بعض المعلومات عن حياته وتاريخه:

بقت زيادة أوى .. إدوارد ينتقد ظاهرة ضيوف الشرف في الأفلام

كشف النجم إدوارد خلال ندوته في موقع صدى البلد ، عن رأيه في ظاهرة ضيوف الشرف المنتشرة حاليا في السينما .



لورديانا تمارس تدريبات شاقة في الجيم.. فيديو



شاركت الراقصة البرازيلة لورديانا، جمهورها بصور وفيديو لها آثناء ممارسة الرياضة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".