القصة الكاملة لأزمة يسرا اللوزي وعلاقتها بـ محمد رمضان

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب صورتها التي كانت نشرتها وهي تحمل في يدها سيجارة، واعتقد البعض أنها تقلد محمد رمضان.

وكانت يسرا قد نشرت الصورة وعلقت قائلة: " لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة".

تعرضت يسرا، لهجوم كبير، وقارنها البعض بالفنان محمد رمضان لاستخدامها أشارة “نمبر وان” في الصورة.

ومن ثم قامت يسرا اللوزي بالتعليق على الأمر قائلة: "الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل قوي!.. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت.. شكرا".

يذكر أن شاركت يسرا اللوزي، في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ.

تدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

كما شاركت يسرا بمسلسل "قمر هادي" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.