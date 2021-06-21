موجز السوشيال ميديا.. أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج .. وأحمد عيد عبد الملك يعلن تبرعه لـ الزمالك

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صفقة تُدرّس.. علي سعيد الكعبي يشيد بـ أليو ديانج بعد تخطي سعره 10 ملايين يورو



علق الإعلامي الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي على العروض المقدمة للمالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلى التي تتخطي قيمته 10 ملايين دولار.



أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سعر شراء النادي الاهلي للمالي اليو ديانج لاعب وسط النادي الاهلي .





خيره عليا وعلى أبويا.. أحمد عيد عبد الملك يعلن تبرعه لـ الزمالك



أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، تبرعه لنادي الزمالك بمبلغ مالي لم يعلن عن تفاصيله وذلك بعد فتح نادي الزمالك حساب بنكي لتلقي مساعدات الجمهور





أشرف عبد الباقي عن أحمد حلمي وكريم عبد العزيز ومكي والكدواني.. أعز صحاب





شارك الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صور له مع أصدقاءه الفنانين وظهر أشرف عبد الباقي بالصور مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وأحمد مكي وماجد الكدواني.