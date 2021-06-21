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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة تصل 42.. تحذيرات من الأرصاد بالتزامن مع بدء فصل الصيف اليوم

فصل الصيف
فصل الصيف

يبدأ اليوم الإثنين 21 يونيو فصل الصيف جغرافيًا ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة حتى يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين خلال فصل الصيف لعدم التعرض لضربات الشمس :

- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في فصل الصيف  في الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

- ارتداء غطاء واقي للرأس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة وتجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

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منخفض الهند الموسمي

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية ، يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضًا ارتفاع الرطوبة النسبية والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأحيانًا يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ونسب الرطوبة  خلال فصل الصيف فأكدت الأرصاد انها تتراوح بين القيم التالية : 

 القاهرة 35- 36 وتصل نسب الرطوبة لـ80 - 90%

السواحل الشمالية 30 - 32، ونسبة الرطوبة 90 -95% 

شمال الصعيد 37 - 38 ونسبة الرطوبة 50 - 60%

جنوب الصعيد 41 - 42 درجة ونسبة الرطوبة 25 و30%


 

 

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