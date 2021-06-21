أبرزها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة.. تعرف على أهم 10 تصريحات لـ أحمد أبو الغيط مع أحمد موسى

أجرى الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأحد، حوارا مفصلا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تحدث فيه عن عدة أمور تشغل بال المواطن المصري والعربي، وخاصة القضية الفلسطينية وملف أزمة سد النهضة الإثيوبي والاوضاع في لبنان.

-حزين على الوضع المأساوي في لبنان

-الحكومة الليبية قادرة على فرض سيطرتها على الأرض



- أمريكا تفكر في ضم روسيا إليها في مواجهة الصين



- الشعب الفلسطيني يكافح وينتصر في النهاية من أجل قضيته



- عدم التوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة خطر على المنطقة



- أعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة

-أثيوبيا تزعم أن هناك صداما عربيا أفريقيا

-تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة ليس جديدا

-المجتمع الدولي يرفض الممارسات الإثيوبية تجاه سد النهضة