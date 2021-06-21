فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو انتصارا ثمينا علي منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين، علي ملعب اوليمبيكو بيدرو لوديفيكو في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل حتي يوم 11 يوليو القادم.



تقدم سيرجيو بينيا لمنتخب بيرو في الدقيقة 17 ونجح ميجيل بورخا في إدراك التعادل لكولومبيا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وسجل ياري مينا مدافع كولومبيا الهدف الثاني لمنتخب بيرو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 64.



الفوز هو الأول لمنتخب بيرو في المجموعة ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث من مباراتين، بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني من ثلاث مباريات.



وتلعب بيرو في الجولة الرابعة مع منتخب الإكوادور يوم 23 يونيو، بينما تصطدم كولومبيا بمنتخب البرازيل في نفس الجولة يوم 24 يونيو.