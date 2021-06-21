عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

فوز بيرو على كولومبيا
فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو انتصارا ثمينا علي منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين، علي ملعب اوليمبيكو بيدرو لوديفيكو في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا والمقامة في البرازيل حتي يوم 11 يوليو القادم.


تقدم سيرجيو بينيا لمنتخب بيرو في الدقيقة 17 ونجح ميجيل بورخا في إدراك التعادل لكولومبيا في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وسجل ياري مينا مدافع كولومبيا الهدف الثاني لمنتخب بيرو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 64.


الفوز هو الأول لمنتخب بيرو في المجموعة ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث من مباراتين، بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني من ثلاث مباريات.


وتلعب بيرو في الجولة الرابعة مع منتخب الإكوادور يوم 23 يونيو، بينما تصطدم كولومبيا بمنتخب البرازيل في نفس الجولة يوم 24 يونيو.

بيرو كولومبيا أخبار بطولة كوبا أمريكا بطولة كوبا أمريكا

ترشيحاتنا

أبرزها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة.. تعرف على أهم 10 تصريحات لـ أحمد أبو الغيط مع أحمد موسى

كيلو الفراخ بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الإثنين 21-6-2021

تتبعه حتى المنزل.. شاهد سنجاب بري يتعلق بطفل ويرفض الرحيل.. صور

تحذيرات من كوارث.. بدء التصويت في الانتخابات العامة بـ إثيوبيا

فوز بيرو على كولومبيا بهدفين مقابل هدف في بطولة كوبا أمريكا

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

رسميا.. بدء فصل الصيف اليوم وهذا ما سيحدث للطقس في الـ 3 أشهر القادمة

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة نرمين الفقي

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة ظهور قمر الفراولة النادر آخر بدر عملاق لعام 2021

أثناء انتظار العالم لآخر بدر عملاق.. موعد ظهور قمر العسل وسبب تسميته.. صور

بزرع رحم.. ذكور الفئران تلد بدلا من الإناث في دراسة مثيرة للجدل|صور

احذر ترك باب غرفة الأطفال مفتوحًا أثناء نومهم.. خبيرة توضح السبب.. صور

فيديو

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ