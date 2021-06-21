ممنوعة في الساحات والشوارع.. موعد وضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك 2021



أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك حيث سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات.

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اكد أنه لن يتم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى عيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلي :

1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.



4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

موعد عيد الأضحى المبارك

وفي سياق متصل، سيكون عيد الأضحى المبارك في مصر 2021، يوم 20 يوليو المقبل وفقا للحسابات الفلكية، والرأي النهائي في موعد عيد الأضحى يعود إلى دار الإفتاء المصرية استنادا على الرؤية الشرعية للهلال.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد 5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا