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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

اختيار طبيبة عُمانية رئيساً لجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلم السموم

صدى البلد

نالت الطبيبة العُمانية، الدكتورة بدرية بنت علي الهطالية رئيسة قسم مكافحة السميات بدائرة الصحة البيئية والمهنية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العُمانية، منصب رئيسة جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلم السموم الاكلينيكي (MENATOX).

 

وأوضحت الطبيبة العُمانية في تصريح لها، أن جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلم السموم الاكلينيكي دأبت منذ بداية إنشائها عام ٢٠١٠ وتسجيلها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، على رفع الوعي المجتمعي والدولي بمخاطر السموم وكيفية تجنبها وطرق الوقاية منها في المنطقة.

 

وأشارت إلى أن الجمعية تحث وتسهم في أغلب المساعي البحثية والعلمية المتعلقة بطب السموم السريري الهادفة إلى الارتقاء بهذا النوع من الطب وتطويره، كما تعمل الجمعية على مشاركة الأبحاث والتجارب بين أعضاء الجمعية وتذليل العقبات أمامهم في سبيل تسهيل مهامهم من أجل الوصول إلى أقصى درجات الرعاية والعناية بالمرضى.

 

كما أوضحت الطبيبة العُمانية أن إنشاء الجمعية يهدف دائماً إلى مواكبة التطورات والحداثة التكنولوجية التي تتقدم يوما بعد يوم والاستفادة منها في تطوير طب السموم السريري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقديم خدمات طبية ذات مستوى عال تتناسب مع التطورات الحالية في مختلف العلوم.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة "بدرية بنت علي الهطالية"، حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية، ودرجة دكتور في الطب من جامعة السلطان قابوس، وعلى البورد العربي والعُماني في تخصص طب الطوارئ من المجلس العُماني للتخصصات الطبية في عام 2012، كما حصلت على الزمالة في تخصص علم السموم السريري من جامعة إيموري الأمريكية بجورجيا الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014.
 

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