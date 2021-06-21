بين مالانجو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه وموقف الرجاء

كشف بين مالانجو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي، حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات.

وقال بين مالانجو في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": “لا توجد أي مفاوضات أو اتصالات مع نادي الزمالك من أجل الانتقال إليه”.

وتابع: "كلنا نعلم أن الزمالك نادي كبير ومن أكبر الأندية في قارة إفريقيا لكني ما زالت مرتبط بعقد مع فريق الرجاء، وكل ما أشيع حول هذا الموضوع مجرد اجتهادات فقط".

وارتبط النادي الزمالك بالتفاوض مع مالانجو من أجل تدعيم خط هجومه في الفترة المقبلة.