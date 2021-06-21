جدول ترتيب مجموعات يورو 2020 .. قبل انطلاق مباريات اليوم
تقام اليوم الإثنين 21 - 6 - 2021، عدة مباريات بطولة اليورو علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020.
وجاء جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأوروبية 2020 قبل إنطلاق مباريات اليوم كالاتي
المجموعة الأولى
1- منتخب إيطاليا 9 نقاط
2- منتخب ويلز 4 نقطة
3- منتخب ويلز 4 نقطة
4- منتخب تركيا 0 نقاط
المجموعة الثانية
1- منتخب بلجيكا 6 نقاط
2- منتخب فنلندا 3 نقاط
3- منتخب روسيا 3 نقاط
4- منتخب الدنمارك 0 نقاط
المجموعة الثالثة
1- هولندا 6 نقاط
2- أوكرانيا 3 نقاط
3- النمسا 3 نقاط
4- مقدونيا الشمالية 0 نقاط
المجموعة الرابعة
1- التشيك 4 نقاط
2- إنجلترا 4 نقاط
3- كرواتيا 1 نقطة
4- اسكوتلاندا 1 نقطة
المجموعة الخامسة
1- السويد 4 نقاط
2- سلوفاكيا 3 نقاط
3- إسبانيا 2 نقاط
4- بولندا 1 نقطة
المجموعة السادسة
1- فرنسا 4 نقاط
2- ألمانيا 3 نقاط
3- البرتغال 3 نقاط
4- المجر 1 نقطة