أخبار الرياضة.. موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك.. رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.

أكد مراسل "أون تايم سبورتس" الرياضية، بأن اللاعب المغربي سفيان رحيمي في أعترف بوجود مفاضات من أجل الانضمام لـ الأهلي خلال تواجده مع بعثة فريقالرجاء المتواجدة في القاهرة لمواجهة بيراميدز.

أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، موعد بداية التفاوض مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات بطولة اليورو علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020