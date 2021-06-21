أخبار الرياضة.. موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك.. رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية.
سفيان رحيمي يعترف بوجود مفاوضات مع الأهلي
أكد مراسل "أون تايم سبورتس" الرياضية، بأن اللاعب المغربي سفيان رحيمي في أعترف بوجود مفاضات من أجل الانضمام لـ الأهلي خلال تواجده مع بعثة فريقالرجاء المتواجدة في القاهرة لمواجهة بيراميدز.
يورو 2020.. أرقام قياسية لمنتخب إيطاليا بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات
أنهى منتخب إيطاليا مشواره في دور المجموعات بفوزه نظيره الويلزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.
فاروق جعفر يكشف موعد التفاوض مع بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك
كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، موعد بداية التفاوض مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
مواعيد مباريات أمم أوروبا "يورو 2020" .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم الاثنين 21 - 6 - 2021 عدة مباريات بطولة اليورو علي رأسها مباراة مقدونيا ضد هولندا وفنلندا ضد بلجيكا فى أمم أوروبا يورو 2020