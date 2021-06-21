برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات



يسعى الآلاف من أولياء أمور الطلاب للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام بعدما ظهرت بغالبية محافظات الجمهورية.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 برقم الجلوس الواحدة تلو الأخرى، وسط حالة من القلق والترقب لطلاب الشهادة الاعدادية وأولياء امورهم .وأعلنت مديريات التربية والتعليم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس الواحدة تلو الاخرى، وسط حالة من القلق والترقب لطلالب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم.

وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في عدة محافظات ، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 نهاية العام في محافظة القاهرة الأربعاء الماضى وظهرت عبر رابط مديرية التربية والتعليم اليوم الجمعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ما زال يبحث عنها الألاف من أولياء الأمور والطلاب بمحافظات الجمهورية ، وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالقاهرة و الجيزة وعدة محافظات :

نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة القاهرة نهاية العام 2021

ظهرت صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة القاهرة نهاية العام 2021 عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال رقم الهاتف اليوم الجمعة من خلال الضغط هنا .

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2020-2021 بمحافظة القاهرة علي التليفون الارضي 09000100 - والمحمول 5757 أيضا.

أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

ومن جانبه أكد حمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم إتاحة ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021 عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ww.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس او اضغط هنا .



أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة

وانتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام 2021.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2021 ظهرت خلال الساعات الماضية ومن المقرر بحسب مصادر أن يكون تنسيق القبول الثانوية العامة بين 240 و 245 درجة ولكن قد يتم خفضه بناء على نسبة الإشغال بالمدارس.

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وتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

أوائل الشهادة الإعدادية القاهرة

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه تم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2021 برقم الجلوس اضغط هنا



واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2020/2021 بنسبة نجاح ٨٣.٩ % حيث تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالبا وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالبا وطالبة .

نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية العام 2020/ 2021 برقم الجلوس

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 ، بلغ 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح 96.67% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 100% بالاضافه الى نتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23% .

وأكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالجيزة

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة “اضغط هنا"

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالاسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.



وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة.

بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية كاملة على مستوى الإدارات التعليمية بعد اعتمادها من عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم بنسبة نجاح 80.78% .

من جانبه هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية خلال الفترة الماضية.

وقدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية 2021 اضغط هنا

بنسبة نجاح 79.5 % .. بالأسماء.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مساء اليوم الأحد ، نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة ٧٩.٥ %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥.٥ %، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، وأيضاً إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، وذلك بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

هنأ محافظ البحر الأحمر الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

بخصوص الشكوي من صعوبة مادة اللغة العربية اكد محافظ البحر الأحمر أنه قد ورد تقرير من مدير عام تنمية اللغة العربية ورئيس قطاع التعليم العام أوضح خلال ان الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وقد جاء في مستوي الطالب المتوسط وقد راعي الفروق الفردية؛ علما بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٤.٧ % ، علاوة علي ان ١٨٣ طالبة وطالبة قد حصلوا علي ١٠٠ % في اللغة العربية.

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المهني

https://drive.google.com/.../1aPPrbKpgVGXZeKGRwx5.../view...

تربيةخاصة

https://drive.google.com/.../1oJbSELJtrGM21E2WhvT.../view...

وفي اسوان إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بأسوان 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 % بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم .

وبلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بكفر الشيخ برقم الجلوس

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة 90.4%، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و 702 طالب، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و 458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و 963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بالسويس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 والتي بلغت نسبة النجاح ٨٦.٩ % لأول مرة منذ خمس سنوات مضت .



وحرص اللواء عبد المجيد صقر، على تهنئة الطلاب والطالبات الأوائل وكذلك الناجحين لهذا العام 2020/2021، معربا عن تمنياته لهم دوام التوفيق في ماهو قادم، وشجعهم على أن يصبحوا نموذجًا مشرفاً لوطنهم مصر والسويس علي وجه الخصوص.

تفقد يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، لجان التصحيح بمدرسة السيدة خديجة ومدرسة الجمهورية والمنعقد بهما لجان التصحيح ، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم بالإضافة إلى تكثيف أعمال التطهير وتعقيم اللجان

وأوضح أنه توجد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تم ربطها مباشرة بجميع الغرف الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح و فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم رفع النتيجة للواء / هشام آمنه _ محافظ البحيرة لاعتمادها واعلانها ونشرها على الموقع الرسمى للمديرية.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادبة بنسبة نجاح بلغت 81.85%ومن المقرر إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية .

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2021 اضغط هنا

بالاسم و رقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

ينشر موقع “صدى البلد” نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، وذلك بعد أن اعتمدها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

واعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل، امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة"، للعام الدراسي 2020/2021 بنسبة نجاح ٧٠.٩%، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طلاب وطالبات.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥%، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١%.

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في المنيا

اعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، داخل 3 كنترولات فرعية " المنيا وملوي وبني مزار"، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا .

وأضاف وكيل وزارة التعليم الرشيدي» إن مؤشرات نتائج التصحيح ستظهر لجميع المواد بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات مباشرتا وسيتم إعلان النتيجه عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي .

وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في المنيا اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في القليوبية

أكد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استمرار أعمال تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الاعددادية 2021 ، وانه جارى العمل على قدم وساق من الانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الاعدادية ببنها لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 قريبا.

وأضاف محمود انه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فور الانتهاء من عملية التصحيح وانه اعطى تعليماته للجميع بتحرى الدقة فى التصحيح وفى عمليات الرصد.

ويمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بمحافظة القليوبية من هنا.

أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 لازالت مستمرة ومن المقرر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع القادم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وقال وكيل الوزارة، انه يجرى الان أعمال التصحيح وتسير بانتظام ويسر وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصي 10 أيام مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط علي تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وقال وكيل الوزارة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين، حتي يتم التصحيح في جو من الهدوء.

وأشار إلي أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل علي حلها.

اعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أنه جارى عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية حيث سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح وتقدير الدرجات.

وأضاف، أنه تم التشديد علي مقار لجان تقدير الدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية علي سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإظهار النتيجة .



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021.

وأوضحت المديرية ، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021 تمت دون ورود أي شكاوى من قبل الطلاب بخصوص أسئلة الامتحانات، والتي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعداية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2020-2021، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في اللجان الخاصة للتصحيح.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021 بمحافظة دمياط اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بـ جنوب سيناء

زاعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وبلغت نسبة النجاح 92.92 %.

وأوضح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 2912 طالبا و طالبة، حضر منهم 2807 طالب و طالبة وتغيب 105 طالب ونجح منهم 2286 طالب وطالبة.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، رقم تليفون للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها المحافظ اليوم للعام الدراسي 2020/2021.

وجاء الرقم الذى خصصته مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كالتالي:

٠١٠٠٢٣٤٩٠٨٢



نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الشرقية

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل عقب عرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تجري الآن أعمال المراجعة والتدقيق النهائية حتى تكون النتيجة جاهزة على العرض والاعتماد.

وللحصول على النتيجة فور نزولها عبر من هنا



